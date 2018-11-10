Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в «Фейсбуке» рассказала о песне, которую она написала для певицы Зары.

Захарова рассказала о том, как она познакомилась с Зарой на одном из приёмов. Тогда певица попросила её написать песню, на что Захарова ответила отказом, так как они были мало знакомы, из-за чего Мария «не чувствовала человека». Спустя время они стали общаться всё больше и больше, в конечном итоге Захарова написала Заре песню.

«На днях позвонила Зара и сказала, что 10 ноября на праздничном концерте исполнит нашу новую песню — «За тебя, любимый!», музыка Макса Фадеева, текст мой. Песня сделана была специально для Зары», — написала она в «Фейсбуке».

Праздничный концерт, приуроченный ко Дню сотрудника органов внутренних дел, состоится 10 ноября в Государственном кремлёвском дворце.

Minval.az