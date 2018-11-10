Романтическая комедия «Крымский мост», которую снял режиссёр Тигран Кеосаян по сценарию его супруги, главного редактора кремлевского пропагандистского телеканала RT Маргариты Симоньян, вызвала достаточно большой скандал. Как сообщает «Минвал», русская служба Би-би-си узнала, что Фонд кино выделил фильму «Крымский мост» 100 млн рублей без конкурса.

Кеосаян ранее не отрицал, что фильм получил поддержку от государства, но не называл конкретных цифр. По словам режиссёра, съёмки поддержала также «группа инвесторов», техническую поддержку оказали и компании Аркадия Ротенберга, которые строили мост в аннексированный Крым.

При этом деньги выделялись без обычных конкурсных процедур, на основании некоего письма. Об этом рассказала руководитель пиар-дирекции Фонда кино Светлана Бриллиантова. Она предположила, что письмо было направлено Министерством культуры.

Со ссылкой на близкий к руководству Фонда источник Би-би-си утверждает, что Минкульт, в свою очередь, просил о поддержке фильма первый заместитель главы администрации президента Алексей Громов. Громов – давний знакомый Маргариты Симоньян. Его называют куратором связанных с Кремлём СМИ, в том числе и телеканала RT.

По официальным данным, за первые дни проката фильм «Крымский мост» собрал в кинотеатрах около 44 миллионов рублей. Бюджет фильма официально не назван, в ряде СМИ он оценивался в 300 миллионов рублей. Фильм получил очень низкие рейтинги на сайте «Кинопоиск». Защитники картины, в числе которых министр культуры Владимир Мединский, обвинили в накручивании негативного рейтинга «ботов».

На данную тему высказался также оппозиционный политик Алексей Навальный, назвав Кеосаяна и Симоньян «Mr. & Mrs. Дно» и «отвратительными людьми».

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