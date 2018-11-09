Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский язык является залогом силы и успеха народа. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В праздничном поздравлении по случаю Дня украинской письменности и языка, который отмечается 9 ноября, Порошенко объяснил, что сила и мощь Украины заключается не только в «высокооснащенных Вооруженных силах и развитой экономике». «Я твердо убежден — сила и мощь нашего государства еще и в украинской книге, украинском кино, в украинской музыке, в украинских песнях, и главное — в украинском языке», — написал Порошенко.

Президент Украины добавил, что язык является самой сущностью украинской идентичности. «Сейчас мы наконец утверждаем украинский язык — залог силы и успеха нашего народа», — заявил Порошенко.

По действующему украинскому законодательству, доля программ на украинском языке в эфире телеканалов должна составлять не менее 55 процентов. При этом лишь 40 процентов украинцев хотели бы смотреть телевизор на украинском языке. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом NewsOne. Остальные 60 процентов предпочли бы смотреть телевизор на русском и других языках.

Minval.az