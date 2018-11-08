Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал заинтересованные страны стать партнерами и наблюдателями Организации Договора о коллективной безопасности, передает «Казинформ».

«В ходе первой части сессии сегодняшней СКБ, проведенной в узком составе мы провели обстоятельный обмен мнениями по деятельности ОДКБ в контексте обеспечения международной и региональной безопасности. По всем вопросам, включенным в повестку дня, достигнуты между нами взаимопонимания. Среди принятых решении хочу особо выделить нормативное закрепление статуса партнера ОДКБ и наблюдателя при организации», – сообщил Назарбаев на заседании сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном формате в Астане.

По его словам, данный шаг свидетельствует открытости ОДКБ, готовности развивать на взаимной основе конструктивные отношения с другими государственными и международными организациями.

«Пользуясь случаем, от имени ОДКБ приглашаю заинтересованные стороны внимательно изучить нашу нормативную базу о процедурах получения статуса партнера и наблюдателя», – призвал Назарбаев.

Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что в ОДКБ обсуждалась идея пригласить президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммит в Астане в качестве гостя. По словам собеседников издания, эту идею высказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и поддержали некоторые другие лидеры, среди которых называют белорусского президента Александра Лукашенко. Азербайджанский лидер, отмечали источники газеты, был готов посетить Астану, но «против этой идеи выступила армянская сторона».

Minval.az