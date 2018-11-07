В центре Тбилиси на проспекте Руставели прошел массовый марш протеста, посвященный 11-й годовщине событий 7 ноября 2007 года.

Как сообщает Report, акцию под лозунгом «Помним 7 ноября» организовало движение «Нет нацизму».

В акции приняли участие родители детей, убитых в период власти бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, пострадавшие лица и молодежь, протестующая восстановлению нацизма.

Сначала участники шествия собрались перед зданием Театра оперы и балета. Они призвали граждан к активности во втором туре президентских выборов и сказать «нет» сторонникам Саакашвили.

Выступившие призвали грузинский народ не забывать события 7 ноября и отметили, что никогда не позволят прийти к власти правившим в тот период силам.

На акции также присутствовал председатель Национального конгресса азербайджанцев Грузии Али Бабаев. Он заявил о необходимости объединения всех граждан Грузии, вне зависимости от национальности, и недопустимости повторения событий, схожих с событиями 7 ноября.

Minval.az