Американские власти во время визита в Ереван помощника президента США Джона Болтона предложили свою формулу урегулирования нагорно-карабахского конфликта, суть которой будет состоять в обеспечении на оккупированных азербайджанских территориях американской базы для давления на Иран. Об этом на передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на российском телеканале Россия 1 заявил гендиректор Института каспийского сотрудничества Сергей Михеев.

«Есть в американской стратегии вокруг Ирана вопрос, который пока у нас не дискутируется, но достаточно опасен для нас – это Армения. Американцы боятся воевать с Ираном, несомненно, но, в принципе, готовят из этой точки давление на него. Сейчас что происходит? В Армении произошла смена власти. Рассказывать про то, что они никак не связаны с американцами – это политкорректность, которая не в моем стиле. Они связаны с американцами напрямую, там огромное количество американских креатур», — утверждает Михеев.

«Американцы обещают нынешней армянской власти решить вопрос Карабаха, говорят им: сдайте районы, а мы введем туда контингент американских войск – и получим базу давления с севера на Иран. Вот это один из вариантов того, что американцы пытаются реализовать в Закавказье», — продолжил он.

По его мнению, Болтон, который ездил в Грузию, Армению, Азербайджан, занимался, в том числе, этим «вопросом».

«Я думаю, что это не получится, но то, что такой вариант предлагается армянам – это правда», — резюмировал Михеев.

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