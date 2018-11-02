Украинский олигарх Игорь Коломойский допустил, что не попал под антиукраинские санкции России, так как введение ограничений было согласовано с Киевом. Об этом сообщает «УНИАН».

«Мне кажется, этот список редактировался на Банковой [в администрации президента Украины]», — сказал Коломойский. По словам олигарха, в «редакционную коллегию» входили украинский лидер Петр Порошенко, первый замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова, совладелец инвесткомпании ICU Макар Пасенюк, нардеп от «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко, «почтальоном работал [лидер движения «Украинский выбор» Виктор] Медведчук».

«Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля», — уверен Коломойский. Он подчеркнул, что украинский предприниматель Виктор Пинчук и его активы были включены в черный список из-за того, что отношения бизнесмена и президента «испортились».

Российские власти 1 ноября ввели санкции против 68 юридических и 322 физических лиц Украины, постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Под санкции попали металлургические, продовольственные, фармацевтические компании Украины, а также украинские чиновники, бизнесмены и политики. Несмотря на то, что Коломойский не был включен в список физических лиц, попавших под санкции, Москва ввела ограничения против подконтрольного олигарху предприятия «Днипроазот».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что введение ограничений стало ответом на действия Киева. Он также объяснил, что президент Украины не попал в санкционный список, так как это «слишком чрезвычайная мера».

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