И.о премьер-министра Армении Никол Пашинян не исключает, что из-за геополитических вопросов могут быть закрыты границы с Ираном и Грузией. Об этом он заявил, выступая в парламенте в четверг, сообщает Sputnik Армения.

Он рассказал, что недавно, на встрече с неким «очень опытным дипломатом», подробно обрисовал ситуацию, в которой находится Армения, указав на то, что две границы — с Турцией и Азербайджаном — закрыты, а остальные две открыты, можно сказать, наполовину.

«Армяно-иранская граница, к примеру, может де-факто закрыться из-за отношений Ирана и США, а также сложной геополитической ситуации. Граница с Грузией также может закрыться из-за плохой погоды или геополитической ситуации. То есть получится, что Армения – это остров без моря, и как нам быть?», – сказал Пашинян собеседнику, попутно попросив у него совета в данной ситуации.

По его словам, приведенные аргументы дипломата обезоружили.

Ни имени дипломата, ни вокруг какого конкретно вопроса велось обсуждение и.о. премьер-министра Армении не уточнил.

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