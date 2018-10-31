Белоруссия обеспокоена возможным появлением американской военной базы на территории Польши, сейчас Минск и Москва думают об адекватном ответе на этот шаг Вашингтона. Об этом в среду, 31 октября, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Конечно, нас это беспокоит. Если, допустим, в Польше политики заявляют, что они готовы тратить миллиарды долларов для того, чтобы разместить там американское оружие, и завести туда батальоны американцев, и создать некий «Форт Трамп», конечно же, мы не идиоты, мы, конечно, на это реагируем со своим главным союзником, думаем о том, как нам противостоять всему этому», — сказал белорусский лидер, выступая на встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом Минск и Москва раздумывают об ответе, который потребует минимальных затрат. «Мы не такие богатые, мы и Россия, вы значительно богаче, мы ищем адекватный ответ в этой ситуации, а как же иначе?» — указал белорусский лидер.

Также Лукашенко выразил мнение, что те, кто «размахивает ядерными боеголовками, не думают о своей собственной безопасности и безопасности своего народа». «Неужели [президент США] Дональд Трамп, делая заявление о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), думает о Беларуси? Он, может, и не знает, что есть такая Беларусь и что здесь миллионы людей, которые просто хотят нормально жить», — сказал президент Белоруссии.

При этом Лукашенко полагает, что заявление Трампа о намерении выйти из ДРСМД, которое американский лидер сделал 20 октября, — это игра и что этого никогда не произойдет. «Если они и выйдут из договора, то это ничего не даст. Опасность в другом: даже разговоры на эту тему вредны», — считает Лукашенко.

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