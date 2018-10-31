Взрыв в здании управления ФСБ Архангельска устроил 17-летний местный житель, сообщает Следственный комитет России.

По факту взрыва завели уголовное дело о теракте.

Взрыв произошел в 8:52 (9:52 по Баку) на входе в здание. У мужчины, который не был сотрудником ФСБ, взорвалось в руках устройство. Он погиб от полученных ранений. Пострадали три сотрудника ФСБ.

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Небольшой взрыв произошел возле здания УФСБ по Архангельской области в Архангельске, погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Пострадавший скончался при оказании помощи», — сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что погибший — не сотрудник управления, его личность устанавливается.

Причина взрыва выясняется.

По информации телеграм-канала Mash, погибший в момент взрыва стоял у центрального входа. Из здания всех эвакуировали. Без ссылки на источник информации Mash также пишет, что взрыв, по предварительным данным, произошел между первой и второй дверями около металлодетектора.

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