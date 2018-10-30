«Я уже 13 лет являюсь депутатом, и ни от кого не получал подарки. К примеру, если я поехал в Физули и мне подарили барана стоимостью 150 манатов, что мне делать? Зарезать его и часть сдать в Милли Меджлис?».

Об этом на сегодняшнем пленарном заседание Милли Меджлиса заявил депутат Агиль Аббас при обсуждении законопроекта «О правилах этичного поведения депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики», передает Репорт.

Депутат отметил, что не проголосует за эти изменения. Его выступление вызвало смех у парламентариев.

Согласно предложенным в закон изменениям, в Азербайджане депутатам придется сдавать в Милли Меджлис подарки, стоимость которых превышает 55 манатов.

Minval.az