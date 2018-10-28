Шведский парламентарий Маргарета Седерфельт, возглавляющая миссию наблюдателей от ПА ОБСЕ на выборах президента Грузии, выразила надежду, что они будут соответствовать демократическим стандартам, передает РИА Новости.

«Это последние выборы путем прямого голосования. Мы рады, что находимся тут и ведем мониторинг процесса. Мы встретились с членами комиссии и задали им вопросы… выборы должны быть справедливыми, открытыми и должны соответствовать демократическим стандартам», — заявила Седерфельт журналистам, ее слова приводит грузинский Первый канал.

Она отметила, что наблюдатели следят за тем, сколько человек уже проголосовали на участках, проверяют списки и то, как опечатываются избирательные урны.

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