Правящая партия Грузии заявила о ряде нарушений в ходе выборов президента.

Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил лидер правящей партии «Грузинская мечта», депутат Мамука Мдинарадзе.

«На большинстве избирательных участков члены комиссии из «Национального движения» и других оппозиционных партий не принимают участие в жеребьевках по распределению функций, что является нарушением избирательного закона»,- заявил Мдинарадзе на брифинге.

По его словам, накануне представители правящих властей зафиксировали несколько случаев того, как оппозиционеры пытались незаконно установить видеокамеры на участках.

«На одном из участков города Рустави проходит exit poll как «Грузинской мечты», так и организаций со стороны оппозиции. Представители этих организаций пытались помешать процессу проведения exit poll членами нашей партнерской организации. Призываю наблюдателей учесть все эти нарушения в своих отчетах», — сказал Мдинарадзе.

Он добавил, что призывает население к активности.

Minval.az