За три недели октября доходы президента Украины Петра Порошенко составили 34,8 миллиона гривен (примерно 1,2 миллиона долларов). Такие сведения содержатся в Едином реестре деклараций украинских чиновников, сообщает Лента.ру

В документе сказано, что 28,8 миллиона гривен (около миллиона долларов) глава украинского государства получил от продажи ценных бумаг и корпоративных прав, еще 6 миллионов гривен (210 тысяч долларов) — в качестве дивидендов от работы инвестиционного фонда «Прайм Эссетс Кэпитал».

С начала 2018 года Порошенко подал 15 деклараций. Общая сумма дохода по ним составила около 125 миллионов гривен (4,4 миллиона долларов). Это почти в восемь раз превысило его доходы за 2017 год.

Minval.az