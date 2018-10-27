Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал «истерией» реакцию мировых СМИ на убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, передает РИА Новости.

«Продолжаются расследования в Саудовской Аравии и Турции по этому делу, каждый день мы отслеживаем новые доказательства. Некоторые люди превысили свои полномочия», — заявил аль-Джубейр.

«Средства массовой информации поразила истерия», — добавил министр, призвав дождаться результатов расследований, которое, по его словам, потребует времени.

Аль-Джубейр также заявил, что у страны остаются «железные» отношения с США. Он добавил, что при президенте США Бараке Обаме в отношениях были «трудные времена», но внешняя политика Дональда Трампа в королевстве расценивается как «рациональная и реалистичная».

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