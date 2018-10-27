Телеведущую Мегин Келли, уволенную с NBC после скандала с расистским комментарием, пригласили работать в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, руководитель дирекции информационных программ Первого канала, ведущий вечерней программы «Время» Кирилл Клейменов предложил Келли стать его соведущей.

Как отмечается, Клейменов допустил, что Келли могли уволить из-за того, что она брала интервью у президента России Владимира Путина.

Ранее СМИ сообщили, что Келли намерена потребовать от NBC $50 млн.

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