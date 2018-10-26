Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов присоединиться к урегулированию конфликта в Донбассе, передает РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что белорусского «миротворчества» не будет без соответствующей договоренности Киева и Москвы.

«Мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и нет того доверия, которое должно быть. Мы готовы это сделать, но только ради мира. Эту проблему… должны решить мы — три славянских народа, это наша беда, проблема, не европейцев, не американцев, не кого-то другого», — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что данную проблему необходимо решить, чтобы не допустить «заморозки» конфликта «по примеру других некогда горячих точек на постсоветском пространстве».

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