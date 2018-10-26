Президент США Дональд Трамп пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить Вашингтон в начале 2019 года. Об этом сообщил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон в интервью армянской службе Радио Свобода.

Болтон передал приглашение Путину во время встречи в Москве на этой неделе.

«Мне кажется, что прогресс в отношениях с Россией бывает тогда, когда обе стороны непосредственно выкладывают, в чем заключаются их национальные интересы. Иногда мы просто не можем прийти к согласию. Но в других случаях, когда мы обсуждаем некоторые из этих вопросов, мы можем», – отметил Болтон.

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