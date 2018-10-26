В результате ошибки азербайджанского переводчика курс российского рубля резко вырос на торгах, сообщает «Интерфакс». Это агентство первым опубликовало некорректную цитату.

Ранее Азербайджан посетил помощник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон. Выступая на брифинге в Баку, он заявил, что «США не рассматривают введение новых санкций против России». Как выяснилось позже, представитель США говорил едва ли не противоположное, однако при переводе на азербайджанский язык цитата была искажена.

«Мы продолжаем изучать действия, которые мы можем быть обязаны предпринять в соответствии с законодательством о применении химического оружия. На данный момент решение не принято», — приводит Bloomberg подлинную его фразу.

В результате рубль подрос почти на 70 копеек, а курс доллара опустился ниже 65 рублей. Акции «Сбербанка» возросли на 4%, акции ВТБ — на 2%.

Minval.az