Один из судов Лондона допросит бывшего премьер-министра Грузии Бидзину Иванишвили, министра внутренних дел Георгия Гахарию и бывшего вице-премьера Димитрия Кумсишвили, сообщает телекомпания Rustavi 2.

Представителей правящей в Грузии партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» вызовут на допрос в один из судов Лондона по так называемому делу «Омега».

Иск по делу Omega Group Tobacco подала известная в мире адвокатская фирма «Фолд фишер», защищающая интересы компании. Повестку в суд уже вручена Гахария и Кумсишвили, ожидается, что в скоро аналогичное уведомление получит и Иванишвили.

Экс-должностных лиц Грузии подозревают в соучастии в мошенничестве и коррупции. В правящей партии все обвинения считают смешными.

Minval.az