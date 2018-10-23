Вхождение всех постсоветских стран в ЕАЭС привело бы к сокращению числа конфликтов, заявил советник президента России Сергей Глазьев на пресс-конференции в Ереване.

«Если бы ЕАЭС охватил все страны постсоветского пространства, конфликтов было бы намного меньше. России не нужны никакие конфликты. Наша позиция в том, что конфликты, которые имеют место на постсоветском пространстве, должны решаться путем переговоров, консультаций, поиска компромиссов. Мы заинтересованы жизненно в том, чтобы никаких конфликтов не было», — отметил он, отвечая на вопрос о карабахском урегулировании, сообщает «Айсор.ам».

По словам С.Глазьева, ЕАЭС открыт для всех.

«К вопросам объединения в экономической и политической сферах Россия подходит исключительно на основе взаимных интересов, добровольности», — сказал он.

Minval.az