Международный валютный фонд достиг договорённостей с правительством Украины по новому кредитному займу на 14 месяцев, сумма финансирования эквивалентна 3,9 миллиардам долларов.

Об этом говорится в сообщении фонда, распространённом пресс-службой в пятницу.

«Персонал Международного валютного фонда (МВФ) и украинские власти достигли соглашения о новой 14-месячной программе финансирования», — говорится в сообщении.

«Новая программа предполагает доступ к 2,8 миллиардам SDR (специальная расчетная единица МВФ, эквивалентно 3,9 миллиардам долларов США), что обеспечит экономическую устойчивость Украине в 2019 году», — добавляется там же.

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