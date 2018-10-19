Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил необычное решение проблемы с уклонистами от срочной военной службы — для привыкания отправлять студентов в армию во время летних каникул. Как пишет БЕЛТА, инициативу политик озвучил в Гродно во время общения с учащимися вузов.

По мнению Лукашенко, призывать студентов на армейские сборы можно на пару месяцев. Глава белорусского государства считает, что после первого курса учащиеся смогут получить начальную военную подготовку, после второго — освоить военную специальность, а на последующих курсах также будут участвовать в военных сборах.

— После окончания вуза, когда он уже понюхает этот порох, он будет хорошим специалистом. Он получает офицерское звание и где-то ещё три месяца после вуза служит как офицер, готовит молодёжь и так далее, — отметил Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии обратил внимание, что это «всего лишь один из возможных способов решения проблемы». По его словам, пока принимать такое решение не планируется, изучаются различные варианты. Однако, как подчеркнул Лукашенко, «мужик должен уметь разговаривать с оружием. В противном случае он не сможет защитить свою семью».

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