Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил лидеров Франции и Армении Эммануэля Макрона и Никола Пашиняна на танцевальный фестиваль в республику.

Согласно информации «Интерфакса», он написал в своем Telegram-канале, что пригласить политиков в республику он решил, посмотрев видео, на котором Пашинян и Макрон вместе танцуют кавказский танец.

«Это навело меня на мысль, что танец «Пашинян — Макрон» мог бы положить начало прекрасному, доброму и полезному всем кавказским народам танцмарафону. Думаю, что инициативу поддержат известные политики, общественные деятели», — сказал Кадыров.

Minval.az