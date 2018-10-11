Руководитель Башкирии Рустэм Хамитов решил досрочно покинуть пост главы республики, обращение с просьбой принять отставку отправлено президенту. Об этом говорится в сообщении главы республики, опубликованном на его официальном сайте.

Хамитов заявил, что он лично принял решение об отставке. «По моему глубокому убеждению, руководители региона в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно, не под нажимом сверху или снизу», — заявил он.

Глава Башкирии добавил, что не планирует принимать участия в выборах главы республики в 2019 году, а новой команде нужно время, чтобы «войти в курс дела, завоевать авторитет у жителей республики, подготовиться к выборам». Они пройдут в сентябре 2019 года.

В заключение Хамитов добавил, что уверен в правильности своего решения. «Благодарю вас за поддержку, которую я ощущал все восемь лет своей работы», — сказал он.

Minval.az