Экипаж потерпевшей аварию ракеты-носителя «Союз» приземлился в Казахстане. На место отправлен поисково-спасательный отряд, передает «Россия 24». Связь с экипажем есть, ранее за спуском спасательной капсулы внимательно наблюдали спасатели.

«Наблюдаем парашют со спускаемым аппаратом. Экипаж более перегрузок не испытывает», — сообщил Интерфаксу» источник на Байконуре.

На орбиту сегодня должны были отправиться российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Однако во время старта ракеты-носителя с космодрома Байконур произошло ЧП — после запуска аварийно отключились двигатели второй ступени.

«Авария произошла на 119 секунде полета при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя», — рассказал источник на космодроме.

Minval.az