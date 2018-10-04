В Ингушетии 4 октября вновь начались массовые протесты. Сотрудники правоохранительных органов открыли стрельбу на митинге в центре Магаса, сообщил Дождю председатель местного отделения «Яблока» Руслан Муцольгов. Жители выступают против передачи земель Чечне.

Сотрудники правоохранительных органов выстрелили в воздух, рассказал Муцольгов. О пострадавших не сообщается.

На митинге собрались около 5-10 тысяч человек, сказал Муцольгов. Люди выступают против ратификации соглашения о границе между Чечней и Ингушетией. Депутаты Ингушетии утвердили документ.

Двое активистов из числа оргкомитета по проведению общегражданского форума Ингушетии зашли на встречу к главе Ингушетии.

Силовики стреляют в воздух у парламента Ингушетии и эвакуируют депутатов парламента pic.twitter.com/U9S67OI0OA — Лиза Фохт (@lizafoht) 4 октября 2018 г.

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