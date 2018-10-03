Бывший вице-президент России Александр Руцкой, участник путча 1993 года, рассказал, что перед этим президент Борис Ельцин был готов травить депутатов газом прямо в парламенте.

В интервью ФАН, приуроченном к 25-летию тех событий, Руцкой напомнил, что после подписания главой государства указа о введении «особого порядка управления страной». По словам Руцкого, Верховный совет и Съезд народных депутатов голосовали за импичмент, но нужного количества голосов не набралось.

Руцкой заявил, что голосов не хватило, так как депутатами двигал страх. Якобы в зале стояли баллоны с газом. «Если бы импичмент состоялся, то баллоны были бы включены», – сказал он.

Новую российскую конституцию, как заявил Руцкой, писали в Вашингтоне. Поэтому там и не было такого органа власти, как Съезд народных депутатов.

Он подчеркнул, что, по его мнению, СНД был самым легитимным и самым демократически избранным парламентом в истории России. «Больше такого парламента у нас не избирали», – уверен Руцкой.

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