В Армении нет и не может быть закрытых дверей, скорее всего, будет достигнуто согласие о проведении внеочередных парламентских выборов до середины декабря этого года, чтобы лишний раз не раздражать людей. Об этом заявил на брифинге в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян, отправившись на переговоры в кабинет спикера парламента Ара Баблояна.
Никола Пашиняна сопровождали министр юстиции Артак Зейналян, руководитель партии «Республика» Арам Саркисян, депутат Сасун Микаелян, однако в переговорную они не вошли.
По словам Пашиняна, ранее называлась дата выборов 15 декабря, однако сроки могут быть приближены. Он также будет договариваться о том, чтобы парламент не выбирал нового премьера, когда он подаст в отставку.
В ходе прямого эфира Пашинян призвал протестующих разрешить всем желающим покинуть здание Национального Собрания.
«Мы договорились, что никаких оскорблений ни в чей адрес звучать не должно. Я сейчас в Национальном Собрании и слышу, какие оскорбления звучат. Могут быть политические заявления в рамках логики любви и терпимости, но оскорблять чье-либо самолюбие — недопустимо», — сказал Пашинян, добавив, что об обеспечении физической безопасности депутатов даже говорить не стоит.
***
Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проникли на территорию парламента после того, как Пашинян зашел внутрь на переговоры с республиканцами.
Ранее Никол Пашинян запретил гражданам входить в здание. Люди попытались было проникнуть внутрь, но депутаты от фракции «Елк» Эдмон Марукян и Сасун Микаелян их спустили вниз, попросив не подниматься по лестнице.
Народ скандирует «Никол!», «РПА, уходи» и другие лозунги.
***
Премьер-министр Армении Никол Пашинян готовится уйти в отставку для проведения парламентских выборов досрочно.
Он примет данное решение после вступления в силу указов об увольнении министров и губернаторов от «Процветающей Армении» и «Дашнакуцутюн».
«Когда решение об увольнении министров и губернаторов де-юре вступит в силу, я уйду в отставку… Но буду исполнять обязанности премьер-министра», — сказал он. После чего парламент дважды в течение двух недель не должен выбрать нового премьера.
«Но если парламент все же выберет премьера, то пускай. Если же нет, то пройдут досрочные парламентские выборы», — заявил Пашинян.
При этом он подчеркнул, что если народ хочет проведения досрочных выборов, то он не допустит избрания нового премьера.
«И если выяснится, что народ выступает за внеочередные выборы, то мы не позволим избрать нового премьера. Но после отставки он продолжает исполнять функции премьера», — отметил он.
***
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал президента Армена Саркисяна отказаться подписать скандальный закон о внесении поправок в регламент Национального Собрания.
Свой призыв Пашинян озвучил на митинге своих сторонников вечером во вторник.
***
То, что сегодня происходит, является прямым вмешательством в работу парламента со стороны главы Правительства. Об этом 2 октября заявил вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов в беседе с журналистами.
«Никто не говорил, что не будет внеочередных выборов, и мы вели переговоры по этому вопросу. Накануне глава нашей фракции провел переговоры с премьер-министром, и он заявил о предстоящем втором раунде переговоров. Однако то, что сегодня происходит, является прямым вмешательством в работу парламента со стороны главы Правительства», — отметил он.
Что касается того, что для принятия законопроекта о внесении изменений в закон «О регламенте НС» в срочном порядке было созвано внеочередное заседание НС, Шармазанов заявил, что парламент является независимым органом, и депутаты вольны голосовать, исходя из своих принципов. «Кто сказал, что мы против требования собравшихся граждан? Дело в другом. Цель этого – исключить вмешательство кого-либо в процесс голосования парламента» — заявил вице-спикер.
***
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге подписал указ об увольнении министров от партии Дашнакцутюн и «Процветающая Армения».
«Сегодня поспешно со стороны РПА, ППА и АРФД был представлен позорный законопроект, цель которого в осуществлении контрреволюции. То есть перекрыть путь досрочным парламентским выборам», — сказал Пашинян.
По его словам, принятие этого законопроекта — «заговор против высшей власти Армении, то есть армянского народа».
«Узнав об этом решении, я поручил подготовить документы об освобождении с должностей министров из ППА и Дашнакцутюн», — сказал Пашинян.
***
Партия АРФ «Дашнакцутюн» отзывает своих министров и губернаторов из правительства. Об этом заявил в эфире телеканала «Еркир Медиа» представитель Верховного органа АРФД Арсен Амбарцумян.
***
Премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал от Республиканской партии покинуть политическое поле Армении. Об этом, согласно информации «Спутника», он заявил на митинге своих сторонников во вторник вечером.
По его словам, Республиканская партия, а также поддерживающие ее силы («Процветающая Армения» и АРФ «Дашнакцутюн») дали старт контрреволюции. Но их попытки тщетны, считает премьер.
Он заявил, что республиканцев и их пособников нужно искоренить из политического поля.
***
«Я сейчас пойду в свой кабинет на Баграмяна 26, у меня очень важное дело, после чего вернусь сюда», — заявил Пашинян собравшимся.
Ранее парламент в ходе внеочередного заседания принял вышеуказанный законопроект 67 голосами за, против никто не проголосовал. Депутаты от фракции «Выход» бойкотировали заседание, следуя призыву Пашиняна.
СМИ отмечают, что граждане перекрыли входы в парламент и депутаты не могут покинуть здание. Демонстранты перекрыли выходы из парламента Армении, выстроившись плотной стеной у всех дверей.
В парламенте остаются около 70 депутатов. Депутат от РПА, вице-спикер Эдуард Шармазанов, комментируя ситуацию, отметил, что если завтра он не сможет уехать в командировку, то Армения лишится возможности выступить на важной парламентской площадке.
После 18 часов в парламенте закрылся буфет и депутаты, а с ними их помощники и журналисты, остались с водой, но почти без еды.
***
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал народ стянуться к зданию Национального Собрания. Об этом он написал в своем Facebook.
«Все к парламенту. Республиканская партия проводит внеочередное заседание», — написал он.
Депутаты, которые, по словам Пашиняна, не хотят идти против воли народа, должны отказаться от участия в заседании.
Как сообщает NEWS.am, у здания парламента собрались многочисленные граждане, которые протестуют против принятия парламентом законопроекта о внесении изменений в закон «О регламенте НС».