В Армении нет и не может быть закрытых дверей, скорее всего, будет достигнуто согласие о проведении внеочередных парламентских выборов до середины декабря этого года, чтобы лишний раз не раздражать людей. Об этом заявил на брифинге в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян, отправившись на переговоры в кабинет спикера парламента Ара Баблояна.

Никола Пашиняна сопровождали министр юстиции Артак Зейналян, руководитель партии «Республика» Арам Саркисян, депутат Сасун Микаелян, однако в переговорную они не вошли.

По словам Пашиняна, ранее называлась дата выборов 15 декабря, однако сроки могут быть приближены. Он также будет договариваться о том, чтобы парламент не выбирал нового премьера, когда он подаст в отставку.

В ходе прямого эфира Пашинян призвал протестующих разрешить всем желающим покинуть здание Национального Собрания.

«Мы договорились, что никаких оскорблений ни в чей адрес звучать не должно. Я сейчас в Национальном Собрании и слышу, какие оскорбления звучат. Могут быть политические заявления в рамках логики любви и терпимости, но оскорблять чье-либо самолюбие — недопустимо», — сказал Пашинян, добавив, что об обеспечении физической безопасности депутатов даже говорить не стоит.

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Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проникли на территорию парламента после того, как Пашинян зашел внутрь на переговоры с республиканцами.

Ранее Никол Пашинян запретил гражданам входить в здание. Люди попытались было проникнуть внутрь, но депутаты от фракции «Елк» Эдмон Марукян и Сасун Микаелян их спустили вниз, попросив не подниматься по лестнице.

Народ скандирует «Никол!», «РПА, уходи» и другие лозунги.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян готовится уйти в отставку для проведения парламентских выборов досрочно.

Он примет данное решение после вступления в силу указов об увольнении министров и губернаторов от «Процветающей Армении» и «Дашнакуцутюн».

«Когда решение об увольнении министров и губернаторов де-юре вступит в силу, я уйду в отставку… Но буду исполнять обязанности премьер-министра», — сказал он. После чего парламент дважды в течение двух недель не должен выбрать нового премьера.

«Но если парламент все же выберет премьера, то пускай. Если же нет, то пройдут досрочные парламентские выборы», — заявил Пашинян.

При этом он подчеркнул, что если народ хочет проведения досрочных выборов, то он не допустит избрания нового премьера.

«И если выяснится, что народ выступает за внеочередные выборы, то мы не позволим избрать нового премьера. Но после отставки он продолжает исполнять функции премьера», — отметил он.

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