Ведущая ток-шоу «60 минут» на «Россия 1» Ольга Скабеева в прямом эфире назвала общественного деятеля Никиту Исаева идиотом и потребовала, чтобы он покинул студию.

Так Скабеева отреагировала на слова Исаева о том, что он считает коммунизм и фашизм родственными явлениями. «Речь идет о том, что на Украине приравняли фашизм и коммунизм, и именно об этом рассказывает Калашников», — сказала телеведущая. «И это правильно. Это абсолютно правильно», — ответил Исаев.

«Это правильно? Уходите, пожалуйста, Никита Олегович, вон отсюда. Вы, мне кажется, идиот, Никита Олегович», — заявила Скабеева.

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