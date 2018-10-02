Двадцатилетняя Иман, внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова и дочь Гульнары Каримовой, написала в своем блоге в Instagram, что «мама теперь дома». Также она опубликовала фото посадочного талона на рейс из Стамбула в Лондон, куда она, по всей видимости, прилетела 29 сентября.

Ранее СМИ сообщали, что Иман Каримова вылетела из Ташкента в столицу Великобритании 28 сентября прямым рейсом авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари». Судя по геоданным Instagram, сейчас Иман находится в Лондоне. Слова «мама теперь дома» могут означать, что Гульнара Каримова, находившаяся в заключении по приговору суда, была отпущена под домашний арест, полагает «Фергана». Однако агентство отмечает, что подтверждением данной информации пока не располагает.

В свою очередь, представитель Генеральной прокуратуры Узбекистана сообщил РИА Новости, что дочь экс-президента продолжает отбывать наказание в соответствии с приговором суда. «Гульнара Каримова отбывает наказание в установленном порядке», — заявил он, не приведя никаких деталей.

В Генпрокуратуре Узбекистана подтвердили отъезд внучки экс-президента, заявив, что «никаких официальных препятствий к этому не было».

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