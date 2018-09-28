Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян коротко пообщались на полях саммита СНГ.

Как передает РИА Новости, по завершении церемонии подписания документов, Путин сказал несколько фраз армянскому премьеру, а тот покивал головой. Российский лидер кивнул в ответ, Пашинян собирался уйти, но сделав шаг в сторону, вернулся к президенту РФ, когда тот произнес еще несколько слов.

Как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, обсуждается возможность визита Путина в Армению, скорее всего он состоится в 2019 году.

Minval.az