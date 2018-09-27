Французская «Le Figaro» опубликовала статью об официальном представителе МИД России Марии Захаровой, назвав ее после Сергея Лаврова «самым влиятельным дипломатом в России».

«На первом плане, разумеется, находится Сергей Лавров, лицо российской дипломатии, известное во всем мире вот уже почти 15 лет. Этот человек недюжинного ума родился в Грузии, как и Сталин, однако у него армянские корни. Многие согласны с тем, что он останется в истории как один из величайших министров иностранных дел своей страны с учетом царских времен и периода СССР. Как бы то ни было, рядом с ним мы видим 42-летнюю Марию Захарову, официального представителя МИДа. Она представляет собой другое лицо внешней политики Путина», — пишет Le Figaro.

В статье рассказывается также о взаимоотношениях между Марией Захаровой и ее начальником, главой МИД России Сергеем Лавровым. Сама Мария Захарова отметила, что с Сергеем Лавровым они мыслят и делают выводы одинаково, единственная разница в том, что глава МИД России курит сигареты, а она предпочитает сигары.

«Может ли она когда-нибудь прийти ему на смену? Она уклоняется от ответа, но признает, что они как две стороны одной монеты. Они окидывают движение мира одним взглядом, без малейших уступок. И делают одни и те же четкие выводы. Единственная разница, по ее словам, в том, что Лавров курит сигареты, а она предпочитает сигары. Кстати говоря, в честь Захаровой даже была названа марка сигар (так было и с Черчиллем), что говорит о ее популярности. Отличает ее от начальника также уделяемое работе время: «Лавров — трудоголик. Мне же хочется найти время и для семьи»», — пишет Le Figaro.

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