Симоновский суд Москвы признал Алексея Навального виновным в организации несанкционированного митинга 9 сентября в Москве и назначил ему 20 суток ареста, сообщает РИА «Новости».
Симоновский суд Москвы признал Алексея Навального виновным в организации несанкционированного митинга 9 сентября в Москве и назначил ему 20 суток ареста, сообщает РИА «Новости».
Дата: 2018/09/25 1:01
Раздел: Бывший СССР
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