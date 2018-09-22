В России вышел на свободу чемпион мира по боевому самбо, рукопашному бою и каратэ Садиг Керимов, известный как «Черный волк».

Информацию Sputnik Азербайджан подтвердил сам Керимов.

Отметим, что Керимов был задержан в декабре 2015 года и осужден за вымогательство денег. Оперативники питерского отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью сняли чемпиона с поезда, следовавшего в Москву. Керимов ехал на очередные соревнования.

Спортсмен обвинялся в том, что осенью 2012 года в одном из питерских кафе вместе с пособниками, якобы, требовал три миллиона рублей у предпринимателей Софийской овощебазы. Не получив денег, «вымогатели» добились того, что предприниматели переоформили на них автомобиль марки BMW. Борец пробыл в заключении пять лет.

Любопытно, что фигурантов этого дела обвинили также в организации преступной группы, но доказательств суду представлено не было. В итоге часть фигурантов была освобождена из зала суда.

Сам Керимов утверждает, что его осудили несправедливо. По его словам, он никогда не состоял ни в каких криминальных сообществах.

Керимов заявил, что будет добиваться своего оправдания. В настоящее время спортсмен начал подготовку к Чемпионату мира по боевому самбо среди мужчин в Румынии.

Minval.az