Житель немецкого города Бремен купил старый кухонный шкаф и нашел в нем золото, спрятанное прежним владельцем. Об этом сообщает издание The Local.

Три слитка лежали в конверте у задней стенки одного из ящиков. Их суммарный вес составлял 2,5 килограмма. Стоимость такого количества драгоценного металла оценивается в 83,5 тысячи евро.

Мужчина отнес клад в бюро находок. По утверждению городских властей, он поступил верно, так как спрятанное в шкафу золото не было его собственностью. Ему выплатят вознаграждение — 2,5 тысячи евро.

Полиция выяснила, что до продажи шкаф стоял в доме состоятельного пенсионера, который умер в марте. Не исключено, что золотые слитки были спрятаны там не одно десятилетие.

Minval.az