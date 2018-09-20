У России назревает желание выйти из Совета Европы.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко на встрече с главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

«У нас назревает решение выйти из Совета Европы, я говорю искренне. Если Совет Европы с этим смирится, если ему не ценно участие Российской Федерации, ну значит так тому и быть. Дальше затягивать паузу бессмысленно. Мы ведем четыре года переговоры, и все стоит на мертвой точке», — сказала В.Матвиенко.

Отметим, что с 2014 года представители России были лишены ряда полномочий из-за ситуации вокруг Крыма. Москва заявила о невозможности работы в таких условий, прекратила участие в заседаниях, а с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы.

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