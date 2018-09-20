Никаких обращений со стороны Еревана не поступало, о применении сил ОДКБ не может идти речи, сказал начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), генерал-полковник Анатолий Сидоров в ходе видеомоста Москва-Ереван-Минск-Бишкек-Астана в пресс-центре Sputnik Армения.

Отметим, на днях официальный Ереван выступил с заявлением, что якобы азербайджанские ВС обстреляли Тавушскую область Армении.

«На сегодняшний день стороны конфликта сами разбираются в ситуации», — сказал Сидоров, отвечая на вопрос о реакции ОДКБ.

По его словам, никаких обращений в ОДКБ со стороны Армении не было. В этих условиях силовой потенциал ОДКБ не может быть применен по определению.

Сидоров выразил надежду, что конфликтующие стороны сами смогут найти решение мирными средствами.

Minval.az