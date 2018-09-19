Львовский областной совет постановил запретить публичное использование «русскоязычного культурного продукта» в регионе. Об этом сообщает телеканал ZIK.

«Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента прекращения оккупации территории Украины», — говорится в решении законодательного органа власти.

Решение поддержали 57 депутатов при 47 необходимых голосах, против инициативы высказались 43 парламентария.

Также появятся специальная рабочая группа, члены которой будут проводить «разъяснительную работу» с населением.

Львовские депутаты планируют распространить законопроект на всю территорию Украины. В частности, они планируют обратиться к коллегам из Рады с предложением запретить публичное воспроизведение «аудиовизуальных произведений» на русском языке, отмечает телеканал.

Minval.az