Глава Чкондидской епархии, член Священного Синода, митрополит Петр Цаава выступил сегодня в Мартвильском соборе против кандидата в президенты Грузии Саломе Зурабишвили, призвав граждан не голосовать за «нафранцуженную» самовыдвиженку.

«Очень интересное слово в грузинском лексиконе – «нафранцуженный». Знаете, откуда оно пошло? Когда в XVIII-XIX веках сюда приезжали французские миссионеры, которые проповедовали католичество, обманывая население Грузии, что якобы обучают их философии. Население на западе Грузии, в Гурии и Самегрело, называло их мышление «французским» и «нафранцуженным», то есть неправильным, подлым. Это слово существует и сейчас, и наша «нафранцуженная» госпожа своим мышлением не принесет нам благополучия», — предупредил он.

«Я уверен, что господь не допустит, чтобы население Грузии, грузинские избиратели и народ Грузии, сделали неправильный выбор», — добавил митрополит Петр, обвинив Зурабишвили в том, что она является «пятой колонной», которая поклоняется деньгам, должностям, почестям и прочим идолам, пишет Грузия Онлайн.

Minval.az