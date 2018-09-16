«В принципе, это новая отрасль. Сама культура старейшая, опьянение от этого зелья старо, как мир, но производство из конопли таких продуктов, которые используются в медицинской области, является именно новинкой и связано с новыми технологиями», — заявил И.Мачавариани в субботу вечером телекомпании «Имеди».
По словам министра, это очень быстро растущий в мире рынок, который из года в год увеличивается с геометрической прогрессией и, согласно разным прогнозам, к 2024-2025 годам этот рынок составит порядка $25 млрд.
«Поэтому и было решено включиться в этот процесс, усилить наш экспортный потенциал, и ожидаем, что в течение ближайших двух-трех лет мы сможем получить от экспорта 1 млрд лари (около $400 млн), что очень важно для грузинской экономики», пояснил глава Минфина.
При этом он подчеркнул, что производство и переработка конопли нацелены на экспорт, на внешний рынок, а посему рассчитать точную цифру финансовой выгоды, не так просто, учитывая конъюнктуру международного рынка. «Хотя, предполагается, что за 2-3 года экспорт составит порядка 1 млрд лари», — сказал И.Мачавариани, отметив, что будет очень рад, если эта цифра будет большей.
Отвечая на вопрос о том, насколько нравственный этот бизнес, министр заявил, что он понимает обеспокоенность консервативной части общества, однако, здесь должен преобладать здравый смысл.
«Безнравственно связывать этот вопрос с моралью и нравственностью. Если посмотреть на последние десятилетия нашей страны, главным источником нравственного кризиса и аморальности были бедность и необразованность, именно в этом проблема. Те доходы, которые будут получены (от экспорта марихуаны — ИФ), и не только отсюда, но и от продвинутой такими же инновационными подходами экономики, мы поднимем образование и победим бедность и нищету», — заявил И.Мачавариани.
«Надеюсь, что в конечном счете именно это будет основой для выхода из нравственного и морального кризиса», — добавил министр.
Ранее сообщалось, что правительство Грузии представило в парламент проект закона «О контроле конопли» вместе с пакетом сопутствующих законопроектов, которые предусматривают культивацию конопли на территории страны, ее переработку, а также экспорт марихуаны в медицинских и парфюмерно-косметических целях.
В этих же документах, обнародованных в субботу на сайте парламента Грузии, фактически разрешающих легальный оборот конопли, определены строгие правовые рамки по максимальному ограничению и пресечению потребления марихуаны, которое решением Конституционного суда допускается в личном пространстве.
Конституционный суд Грузии в ноябре 2017 года удовлетворил иск оппозиционной партии «Новый политический центр — Гирчи» против парламента, отменив уголовное наказание за курение марихуаны, а 30 июля 2018 года по иску этой же партии признал неконституционной и норму Кодекса административных правонарушений, устанавливающую административную ответственность за употребление марихуаны, что, однако, вызвало неоднозначную реакцию в стране.
Со своей стороны премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что это решение «создало новую правовую реальность в стране», которая требует ответной реакции исполнительной власти.
Против легализации марихуаны выступил католикос-патриарх всея Грузии Илия II, который в своей воскресной проповеди назвал «большой ошибкой» решение Конституционного суда и заявил, что допущение потребления наркотиков в Грузии — это «вражда к нации».