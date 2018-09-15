Александр Петров и Руслан Боширов действительно являются сотрудниками российских спецслужб — к такому выводу пришли авторы совместного расследования Bellingcat и The Insider, пишет «Медуза».

В опубликованной 14 сентября первой части расследования его авторы ссылаются на некую «базу ФМС», не уточняя, что конкретно имеется в виду. В досье ФМС нет данных об истории получения Петровым российских и загранпаспортов до 2009 года, когда ему был выдан действующий сейчас загранпаспорт. На файле с паспортными данными значится штамп «сведений не давать» и подпись «с.с.», что значит, по данным исследователей, «совершенно секретно».

Российские паспорта Петрова и Боширова выданы УФМС 770001 — по данным Bellingcat и The Insider паспорта в этом УФМС получают либо привилегированные лица за взятку, либо представители силовых органов.

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