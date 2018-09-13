На Сергея Удальцова по решению Симоновского суда наложили административный надзор до 5 августа 2021 года. Так, координатору «Левого фронта» запретили в течение трёх лет посещать массовые акции и выезжать за пределы Московского региона.

— Установить надзорный срок три года, запретить посещать места массовых мероприятий, шествий, пикетов, запретить покидать Москву без соответствующего разрешения полиции, — огласил решение судья Хызыр Муссакаев, которое приводит «Лайф».

Кроме того, дважды в месяц он должен отмечаться в отделении полиции по месту жительства.

Таким образом Симоновский суд Москвы частично удовлетворил иск МВД.

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