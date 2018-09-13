Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение к «любимым дагестанцам», в котором прокомментировал публичный конфликт между рэпером Тимати и бойцом смешанных стилей Хабибом Нурмагомедовым. Ролик появился в инстаграме Тимати, артист написал под записью «Кто не понял, тот поймет», сообщает «Медуза».

«Братки мои дагестанцы, не обижайте друг друга. Хабиб с Тимати поймут. Просто Хабиб вес сгоняет, он нервничает. По этому поводу его (можно) понять. А вы чем занимаетесь? Ерундой занимаетесь. Каждому не лень делать селфи и говорить Тимати, туда-сюда», — заявил Кадыров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Кто не понял, тот поймёт @za_kadyrov_95 ))) Публикация от Black Star (@timatiofficial) 12 Сен 2018 в 1:17 PDT

Глава Чечни призвал жителей Дагестана вместо этого развивать туризм. «Мы будем у себя наводить порядок — ни террористы не будут приезжать, ни гастролеры, никто, да. Лучше, чтобы к нам приезжали гости, а мы должны развивать Кавказ, туризм. Поэтому давайте жить дружно, мои любимые дагестанцы», — заключил Кадыров.

Конфликт между Тимати и Хабибом Нурмагомедовым начался после того, как в Дагестане отменили концерты исполнителей лейбла Black Star — MC Doni и Егора Крида. Концерт Крида в Махачкале отменили после угроз в соцсетях, которые полиция расценила как экстремизм. Основатель Black Star Тимати связал отмену концертов с влиянием Нурмагомедова.

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