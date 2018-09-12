Ведущий ток-шоу «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин удалил из студии украинского эксперта, который его перебил, а затем в грубых выражениях посетовал на то, что не может его избить, сообщает «Лента.ру».

«Вы можете помолчать? У вас недержание, что ли?» — обратился ведущий к гостю студии. Когда за него вступились другие участники дискуссии, отметив, что украинец имеет право высказаться, Норкин ответил, что тот такого права не имеет, и потребовал выключить гостю микрофон. Когда эксперт продолжил говорить, Норкин попросил его покинуть студию.

Уходя, украинец заявил, что «правда восторжествует» и «Россия вспрянет ото сна». «Клоун», — сказал Норкин ему вслед. Ведущий негодовал, что не может «дать ему ***» [сильно побить] только из-за того, что гость старше него.

Внимание! Ненормативная лексика!

Норкин не первый раз грубо обходится с приглашенными с Украины экспертами. В сентябре 2016 года Норкин повздорил с украинским политологом Сергеем Запорожским. По мнению Запорожского, ведущий говорил неправду, и тот пытался его переубедить. В результате Норкин вытолкал гостя из студии, заявив, что не потерпит подобного от «всякого барана», поскольку работает в журналистике уже 26 лет.

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