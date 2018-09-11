Директор Росгвардии Виктор Золотов надел для съемок в видеоролике, в котором он вызвал на дуэль оппозиционера Алексея Навального, часы марки Montblanc. На это обращает внимание «Лента.ру».

Это мужской хронограф Montblanc Star Chronograph в 44-миллиметровом стальном корпусе, оснащенный автоматическим механизмом.

Счетчики хронографа размещены на черном циферблате с римскими цифрами в положении «12 часов» и «6 часов». Белые стрелки — характерной ромбовидной формы. Заводную головку венчает изображение шестиконечной звезды со скругленными лучами — символ бренда Montblanc. Часы водонепроницаемы до 30 метров и снабжены черным кожаным ремешком. В настоящее время этот референс модели уже не выпускается и не представлен на официальном сайте марки.

В московском часовом магазине «Консул» сообщили, что часы Montblanc Star Chronograph продавались в этой торговой точке по цене 268 тысяч рублей, но в настоящее время уже полностью распроданы.

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