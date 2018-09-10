В ходе третьей республики армяно-российские отношения не были на таком высоком уровне, как сейчас. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге блока «Мой шаг» в день старта предвыборной агитации.

«Неделю назад сетовали, что отношения ухудшаются. Сегодня я ответственно заявляю, что армяно-российские отношения никогда прежде не были на таком высоком уровне, как сегодня. Поняли, что это так, теперь сетуют, что отношения Армении и ЕС уступают. Вы думайте о своих проблемах, мы вопросы внешней политики решим», — заверил Пашинян, слова которого приводят местные СМИ.

Minval.az