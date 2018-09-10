Военная полиция Армении раскрыла случай коррупции со стороны сотрудника военкомата, сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

В рамках мероприятий военной полиции в ведомство обратился гражданин Г.А., который сообщил о том, что глава отдела призыва военкомата в городе Ехегнадзор капитан Г.Г. готов был освободить его от несения воинской службы за 11 тысяч долларов и дать военный билет.

Он попросил аванс в 3 тысячи долларов в качестве аванса. Однако Г.А. после медицинских проверок уже знал о том, что у него есть проблемы с сердцем, из-за которой он может быть не призван в армию. Призывник отказался от выплаты указанной суммы.

Возбуждено уголовное дело.

Minval.az