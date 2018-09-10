Племянник экс-президента Армении Сержа Саргсяна — Айк Саргсян — выпущен на свободу под залог.
Как передает Sputnik Армения, такое решение принял в понедельник суд общей юрисдикции в Ереване.
Его выпустили под залог в размере 50 миллионов драмов.
Во время оглашения решения суда присутствовали мать и жена Айка.
Вопрос изменения меры пресечения Саргсяна обсуждался судом под председательством Анны Данибекян 7 сентября. Тогда суд объявил, что решение будет опубликовано 10 сентября.
Отметим, что племянник бывшего президента Армении Сержа Саргсяна – Айк Саргсян – был арестован в июле по решению суда в Ереване.