Племянник экс-президента Армении Сержа Саргсяна — Айк Саргсян — выпущен на свободу под залог.

Как передает Sputnik Армения, такое решение принял в понедельник суд общей юрисдикции в Ереване.

Его выпустили под залог в размере 50 миллионов драмов.

Во время оглашения решения суда присутствовали мать и жена Айка.

Вопрос изменения меры пресечения Саргсяна обсуждался судом под председательством Анны Данибекян 7 сентября. Тогда суд объявил, что решение будет опубликовано 10 сентября.

Отметим, что племянник бывшего президента Армении Сержа Саргсяна – Айк Саргсян – был арестован в июле по решению суда в Ереване.

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