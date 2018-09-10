По результатам обработки 99% протоколов Собянин лидирует на выборах в Москве с 70,02% голосов, улучшая результат прошлых выборов, передает Мосгоризбирком.
По результатам обработки 99% протоколов Собянин лидирует на выборах в Москве с 70,02% голосов, улучшая результат прошлых выборов, передает Мосгоризбирком.
Дата: 2018/09/10 10:00
Раздел: Бывший СССР
Просмотров:
104
Украинские спецслужбы помогают боевикам организации »Исламское государство» готовить террористические акты на территории Российской Федерации.
Украинские специалисты научились перехватывать данные с российских военных спутников.
Сотрудники российской протокольной службы пренебрежительно удерживают Пашиняна у дверей в предбаннике.
По личному поручению премьер-министра Армении российские специалисты получили доступ к американским лабораториям в республике.
Всем, наверное, понятно, что без согласия Армении такие решения не могут быть приняты.
Служба государственной охраны Молдавии опубликовала в фейсбуке видео автомобильной аварии, в которой пострадал президент страны Игорь Додон и члены его
Президент России Владимир Путин принял приглашение премьер-министра Армении Никола Пашиняна посетить Ереван с официальным визитом.
Вопрос с генсеком ОДКБ должен решиться в атмосфере сотрудничества и союзничества.
Речь идет о поставках оружия в кредит